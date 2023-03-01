Uluslararası yarışmada KBÜ'lü 4 öğrenci tasarımlarıyla finale kaldı

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KARABÜK (AA) - 5. Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması'nda Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümünde eğitim gören dört öğrenci tasarımlarıyla finalde yarışacak.

Üniversiteden yapılan açıklamada, yarışmanın, doğal taş sektörüne genç ve yetenekli tasarımcıların kazandırılması amacıyla düzenlendiği bildirildi.

Yarışmada genç tasarımcıların yaratıcılıklarını kullanarak hayata geçirecekleri tasarımlarını sektör profesyonellerinin beğenisine sunma fırsatı yakaladığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Raşit Esen ve Dr. Milad Hajiamiri danışmanlığında 4. sınıf öğrencileri Samet Karaca ve Tuhan Aksoy ile Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özcan, Öğretim Görevlisi Erdoğan Cesur, Öğretim Görevlisi Fatma Esra Karadeniz danışmanlığında ise 2. sınıf öğrencileri İlayda Yüksel Kuruş ve Zeynep Kevser Topçu tasarımlarıyla finalde yarışacak."

Yarışmayla doğal taş sektörüne genç ve yetenekli tasarımcıların kazandırılması, katma değeri yüksek, çevre dostu ve sürdürülebilir projeler geliştirmek, sektörün gelişimine ve rekabet gücünü destek olarak ülke ekonomisine katkıda bulunulması hedeflendiği kaydedilen açıklamada, binin üzerinde başvurunun olduğu yarışmada genç ve yetenekli tasarımcılar tarafından ortaya konacak özgün tasarım ve ürünlerle sektörün rekabet gücünün artırılmasının da amaçlandığı vurgulandı.

Finalistlerin ödüllerini, 26 Nisan'da MARBLE İzmir Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nda alacağı bildirildi.

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