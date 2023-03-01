Karabük'ten kısa kısa

Oturduğum bölgede fay var mı? İşte sorgulama ekranı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te mart ayı İl Genel Meclis toplantısı, Ahmet Sözen başkanlığında başladı.

Toplantıda konuşan İl Genel Meclis Başkanı Sözen, depremin ardından tüm Türkiye'nin tek yürek olduğunu söyledi.

İl Özel İdaresi olarak depremin olduğu ilk günden itibaren ekipleri bölgeye sevk ettiklerini belirten Sözen, "Personellerimiz, iş makinelerimizle Gaziantep ve Hatay'da enkaz kaldırma ve konteyner kent kurulumu için altyapı ve hafriyat çalışmalarına devam ediyor. Adıyaman'da ise 2 mühendisimiz hasar tespit çalışmalarına yardımcı oluyor." bilgisini paylaştı.



- Depremzedeler için yardım kampanyası



AK Parti İl Kadın Kolları Teşkilatı, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde afetzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Saha çalışmalarının ardından bölgede mutfak malzemesi ihtiyacı olduğunu tespit eden AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, "Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun" kampanyası başlatıldı.

AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Teşkilatı da kampanyaya destek oluyor. Başkan Saime Öksüzoğlu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in öncülüğünde başlatılan kampanyayla bölgeye mutfak seti gönderileceğini bildirdi.



- Safranbolu Belediye Başkanı Köse deprem bölgesinde

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, çeşitli il ve ilçelerden gelen 40'ın üzerinde belediye başkanıyla deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen kentlerde incelemelerde bulunup ihtiyaçların listesini yapan Köse ve diğer belediye başkanları, vatandaşlarla istişarelerde bulundu.

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