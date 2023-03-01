KBÜ öğretim üyeleri uluslararası yarışmada mansiyon ödülü aldı

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KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesinde (KBÜ) görevli 2 öğretim üyesi, 5. Uluslararası Altın Trezzini Mimarlık ve Tasarım Ödülleri'nde mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 5'incisi düzenlenen yarışmaya 74 ülkeden 1123 başvuru yapıldı.



Yarışmaya "En İyi Kamu Binası veya Tesis Projesi" kategorisinden katılan KBÜ Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ömer Özeren ve Araştırma Görevlisi Edibe Begüm Özeren, İngiltere'de küçük ve orta ulaşım istasyonları kapsamında tasarladıkları projeyle mansiyon ödülü kazandı.



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