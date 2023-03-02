Karabük Valisi Gürel, kurum denetimlerini sürdürüyor

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri kapsamında Ticaret, Tapu ve Kadastro il müdürlüklerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilk olarak Ticaret İl Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Gürel'in Müdür Feridun Karataş'tan 2022'de yapılan çalışmalar hakkında brifing aldığı belirtildi.

Bu yıl Tüketici Piyasa Denetimi ve Gözetimi Birimi Tüketici Hakem Heyeti'ne gelen 2 bin 104 müracaattan 916'sına lehte, 942'sine aleyhte, 55'ine ise görevsizlik kararı verildiği aktarılan açıklamada, "2023 yılı için parasal sınır 66 bin lira belirlenmiştir. 2022 yılı içerisinde haksız fiyat artışı sistemine toplamda 261 müracaat olmuş, yapılan denetimlerde 7 firmaya 10 bin 292 lira idari yaptırım uygulanmıştır. İl genelinde 8 bin 757 esnaf bulunmakta olup tescil sayısı 823, terkin sayısı 455'tir. İl genelinde toplam 33 kooperatif bulunmaktadır. Kredi Kefalet Kooperatifleri tarafından 2022 yılında toplam 453 milyon 314 bin 24 lira kredi kullandırılmıştır." denildi.

Ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden Karabük'teki Uğraşan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne KOOP-DES kapsamında 149 bin 625 lira mal ve ekipman alımlarına ilişkin hibe desteği yapıldığı bildirilen açıklamada, "Karabük Ticaret Odasına kayıtlı 1158, Safranbolu Ticaret Odasına kayıtlı 814 firma bulunmakta olup iki odaya kayıtlı firma sayısı 1972'dir. İlimiz genelinde 14 pazar yeri ve 1 toptancı hali bulunmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

- Kadastro Müdürlüğü ziyareti

Daha sonra Kadastro İl Müdürlüğüne geçen Vali Gürel, Müdür Erkan Avcı'dan geçen yılki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Karabük, 4 bin 211 kilometrekare alana sahip olup il genelinde 356 köy ve mahalle, 341 bin 933 parsel bulunmaktadır. İl genelinde 3 Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu (LİHKAB) hizmet vermektedir. İl genelinin tamamı sayısal hale getirilmiştir. İl genelindeki tüm gayrimenkuller, arşiv onaylı koordinatlı parsellerdir. MEGSİS veri onay çalışmasında il genelinin yüzde 99,87'si tamamlanmış olup tamamlanmayan 555 parselde kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir."

- Tapu Müdürlüğü ziyareti

Karabük İl Tapu Müdürlüğünü de ziyaret eden Gürel, 2022 çalışmaları hakkında Müdür Veysel Doğdu'dan brifing aldı.

Valiliğin yazılı açıklamasında, şunlar paylaşıldı:



"Tapuda online randevu işlemleri telefonla çözüme kavuşuyor. Alo 181 hattı ile tapu ve kadastro birimlerine yönelik soru, istek, randevu ve şikayetlerin takibiyle hizmetin iyileştirilmesi, işlevlerinin tek merkezden etkin, hızlı ve güvenli şekilde yürütülmesi sağlandı. Tapu Müdürlüğünde ayrıca e-İpotek, E-Terkin ve e-Haciz işlemleri yürütülmektedir. Bu işlemler sayesinde vatandaşlara sunulan hizmetler çok daha hızlı, güvenilir ve düşük maliyetle tamamlanabilmektedir. 2022 yılında toplam 46 milyon 53 bin 630 lira tapu harcı, 3 milyon 622 bin 612 lira döner sermaye tahsilatı yapılmıştır."



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