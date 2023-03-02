Yanık nedeniyle elini hareket ettiremeyen 3 yaşındaki Mehmet Akif, sağlığına kavuştu

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KARABÜK (AA) - Sobaya dokunduğu için elinde yanık oluşan ve hareket kabiliyetini yitiren 3 yaşındaki çocuk, Karabük'te tedavi edildi.

Sobaya dokunması sonucu elinde oluşan yanık nedeniyle hareket kabiliyetini yitiren Mehmet Akif'in annesi Öznur Karadağ, oğlunun sorununa çözüm bulamayınca araştarımaları sonucu Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Gözde Şakul ve Plastik Cerrahisi Op. Dr. Nijat Babaev'in ameliyata aldığı Mehmet Akif, başarılı geçen ameliyatın ardından hareket kabiliyetini geri kazandı.

Başhekim Doç. Dr. Nihat Yılmaz, AA muhabirine, yaklaşık 1 yıldır elini açamayan çocuğun sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Tedaviyi gerçekleştiren sağlık personeline teşekkür eden Yılmaz, hastanenin her geçen gün ilklere imza attığını ifade etti.











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