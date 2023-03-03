Karabük'te kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te elektrik dağıtım şirketine ait bakır kabloları çaldığı iddia edilen şüpheli gözlatına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilde faaliyet gösteren bir enerji şirketinden hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şirkete ait açık alandan 40 metrelik bakır kablonun çalındığını belirleyen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.
Şüphelinin "hırsızlık" suçundan kaydı bulunan F.K'nin olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi adresinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliye, çıkartıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulandı.