Depremde hayatını kaybedenler için mevlit okundu

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KARABÜK (AA) - Karabük'te, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Özçelik-İş Sendikasından yapılan açıklamaya göre, Ankara, Adana, Bursa, Gebze, İskenderun, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Seydişehir, Manisa, Osmaniye'ye ile Karabük'teki camilerde, Mevlid-i Şerif okundu, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Cami cemaatine ve çevredeki vatandaşlara ise ikramlarda bulunuldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen sendikanın genel başkanı Yunus Değirmenci, depremlerin ardından bütün ülkenin acı çektiğini kaydetti.

Değirmenci, "Depremlerde hayatını kaybeden üyelerimiz ve ailelerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Acımız büyük ama bunun da üstesinden geleceğiz. Devletimiz büyük ve her zaman vatandaşının yanında." ifadelerini kullandı.



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