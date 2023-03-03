Karabük Valiliğinden kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Karabük'te, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Performans Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PERDİS) Toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Vali Gürel, PERDİS kapsamında 2023 yılında yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

- Gürel'den kurum ziyaretleri

Vali Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri kapsamında Karabük Meteoroloji Müdürlüğünü ziyaret ederek Müdür Ramazan Karapınar'dan 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Vali Gürel, ayrıca Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ziyarette bulunarak, Şube Müdürü Ahmet Işık'tan 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi edindi.



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