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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük Belediye Başkanı Vergili, projeleri inceledi

AA

Karabük Belediye Başkanı Vergili, projeleri inceledi

KARABÜK (AA) - Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kentte yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Şirinevler Mahallesi'ndeki Kent Orman projesini yerinde inceleyen Vergili, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Uzun süre kaderine terk edildikten sonra belediyemiz tarafından devir alınan alanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın da desteğiyle şehrimizin yeni cazibe merkezi haline getiriyoruz. Kafeteryası, piknik alanları, göleti, yaklaşık 2 kilometrelik ışıklandırılmış yürüyüş parkuru ve diğer üniteleriyle Karabük'e yakışan bir tesisi hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 330 dönüm bir alandan oluşan projemizin içerisinde inşa ettiğimiz semt karakolu gerek mahallemiz gerekse de tesisin güvenliği açısından çok önemli. Bu yaz hemşehrilerimiz aileleriyle burada pikniklerini yapacak, biz de kendileriyle çaylarımızı içeceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Bilim ve İnovasyon Merkezi'nde de incelemelerde bulunan Vergili, burada yaptığı konuşmada, "Çocuklarımız bilimi uygulayarak öğrenecek. Alanında uzman isimler kendilerine eğitim verecek. Çocuklarımız burada uygulamalı dersler yapacak. Bölgemizdeki okullar da öğrencilerini buraya getirecek. Yani bir nevi bilim turizmi oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Vergili, diğer çalışmalardan da bahsederek, projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.

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