Özçelik-İş Sendikası ile Mescier arasında toplu sözleşme imzalandı

Bu testle yumurta taze mi değil mi öğrenin!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Özçelik-İş Sendikası, 600 üyesi bulunan Mescier Demir ve Çelik ile toplu sözleşme imzalandığını bildirdi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, toplu sözleşmeye imzaların Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Mescier Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier tarafından atıldığı belirtildi.

Açıklamada, "2023-2024 yıllarını kapsayacak toplu sözleşmemize göre günlük yevmiyelere ilk altı ay için ortalama yüzde 52 ücret artışı yapılırken sosyal yardımlarda yüzde 176 oranında artış sağlandı. Yıllık ikramiyelere yüzde 500 oranında zam alınarak 3 ayda bir 5 bin, yıllık toplamda net 20 bin TL olarak anlaşıldı." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.