Karabüklü kadınlar kendi imkanlarıyla aldıkları kumaşlarla depremzedelere kıyafet dikiyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük'te kadın kursiyerler, kendi imkanlarıyla aldıkların kumaşlardan eşofman takımı dikerek 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye gönderiyor.

Eflani ilçesindeki Şehit Hasan Yılmaz Halk Eğitim Merkezi'ndeki 14 kadın kursiyer, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak için harekete geçti.

Kadınlar, kendi imkanlarıyla aldıkları kumaşlarla depremzedeler için eşofman takımı dikmeye başladı.

Giyim öğretmeni Özlem Meydan, AA muhabirine, kursiyerlerle depremin ilk günlerinden itibaren çalışmalara başladıklarını söyledi.

Meydan, 14 kursiyerle kendi imkanlarıyla çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Şu anda çocuk giyimi üzerine üretim yapıyoruz. Yaklaşık 40 eşofman takımı diktik. Üretimlerimiz devam ediyor. Alt üst ayrı takımlar da dikmekteyiz. Kursiyerlerime çok teşekkür ediyorum, ellerinden gelen çabayı gösterdiler." dedi.

Ürünleri paketleyip Eflani Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ettiklerini aktaran Meydan, haftalık olarak deprem bölgesine gönderim yapıldığını anlattı.

Kursiyer Emine Gedik de depremzedelere ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Kursiyerler olarak bir araya geldik ve kumaşları kendimiz temin ettik. Elimizden geldiğince çocuk kıyafeti dikip depremzedelere gönderdik. Elimizden gelen bu, keşke daha fazlası gelse. Allah yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.