Karabük'te bir çocuğun cipin altında kalmaktan son anda kurtulması kamerada

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KARABÜK (AA) - Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğun cipin altında kalmaktan son anda kurtulması, araç kamerasına yansıdı.

100. Yıl Mahallesi 1003. Cadde'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk, yol kenarında duran dolmuşun önünden aniden yola çıktı.

Bu sırada yolda ilerleyen 78 BY 506 plakalı cipin sürücüsü, çocuğu fark ederek hemen durdu.

Cipin hafif şekilde temas ettiği çocuk, yere düştü. Daha sonra ayağa kalkan çocuk yoluna devam etti.

Olay anı ise başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

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