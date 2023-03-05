Karabük'te "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 23 bin 810 lira ceza kesildi

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KARABÜK (AA) - Karabük'te kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 23 bin 810 lira idari para cezası verildi.

Polis ekipleri, Safranbolu Emek Kavşağı'nda, bir otomobilin sürücüsünün alkol aldığını fark etmeleri üzerine "dur" ihtarında bulundu.

Ekipler, ihtara uymayan otomobili, kovalamaca sonucu Karabük Hürriyet Mahallesi Tüccarlar İş Merkezi önünde durdurdu.

Yapılan kontrollerde sürücü F.B'nin 1,16 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

Sürücüye ilgili maddelerden 23 bin 810 lira idari para cezası uygulandı.

Otomobil, çekiciye yüklenerek götürüldü.

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