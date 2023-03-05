Karabük'te ahşap malzeme toplamak için çıktığı çatıdan düşen kişi yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te boşaltılan bir evin çatısından ahşap malzeme toplarken düşen kişi hastaneye kaldırıldı.

Soğuksu Mahallesi Melise Caddesi'nde, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan iki katlı evin, bir bölümü yıkılan çatısında ahşap malzeme ve kalasları toplayan F.O. (54), dengesini kaybederek zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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