Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

B.C.S. idaresindeki 06 HMS 93 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü köyü kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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