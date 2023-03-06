Karabük'te meslek liselilerin günde 5 bin ekmek üreteceği entegre fırın açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te meslek liselilerin günde 5 bin ekmek üreteceği entegre fırın açıldı

AA

Karabük'te meslek liselilerin günde 5 bin ekmek üreteceği entegre fırın açıldı

KARABÜK (AA) - Karabük'te meslek lisesi öğrencilerinin günde 5 bin roll ekmek üretimi gerçekleştireceği fırın hizmete başladı.

Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, öğretmenleri ve usta öğreticileri eşliğinde hamurunu hazırladığı ekmekleri, mayalanmasının ardından fırında pişirdi.

Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ile İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'ın katılımıyla açılan entegre fırında, ihtiyaç halinde günlük 10 bin ekmek üretilebilecek.

2,5 milyon liraya mal olan fırında yapılacak üretimle, il genelinde ücretsiz yemek hizmetinden faydalanan 10 bin 450 öğrencinin ekmek ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

- "Meslek liseleri üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdi"

Vali Gürel, açılışın ardından gazetecilere, mesleki ve teknik anadolu liseleri ile halk eğitim merkezlerinde üretilen birçok ürünün, deprem bölgesine gönderildiğini söyledi.

Meslek liselerinin her dönem üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiğini belirten Gürel, "İlimizde 10 bin 450 öğrencimize ücretsiz yemek veriliyor. Bu öğrencilerin ekmek ihtiyacı var. 2 milyon 500 bin lira maliyetle fırın açıldı. Öğretmenlerimiz koordinasyonunda öğrenciler burada pratik yapma fırsatı bulacak. Ücretsiz yemek verdiğimiz 10 bin 450 öğrencinin ekmek ihtiyacı buradan karşılanacak. Şu anda burada günlük 5 bin ekmek üretilecek ama 10 bin kapasitemiz var. İhtiyaç olduğunda 10 bine kadar ekmek üretilebilecek." diye konuştu.

Milletvekilleri Ünal ve Güneş ile AK Parti İl Başkanı Altınöz de fırının Karabük'e kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
YEREL HABERLER Karabük ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili ...
Karabük'te çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Karabük'te çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale ...
Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobilin ...
Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü  
YEREL HABERLER Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü  
Karabük İdman Yurdu, polisin yönetici ve futbolcuları darbettiği iddiasıyla şikayette bulundu
YEREL HABERLER Karabük İdman Yurdu, polisin yönetici ve futbolcuları ...
Karabük'te ahşap malzeme toplamak için çıktığı çatıdan düşen kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'te ahşap malzeme toplamak için çıktığı ...
Karabük'te "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 23 bin 810 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Karabük'te "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz ve ...
Karabük'te devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'te devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
Karabük'te park halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Karabük'te park halindeki otomobil yandı
Karabük'te depremzede çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Karabük'te depremzede çocuklar için sinema etkinliği ...
Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Karabük'te bir çocuğun cipin altında kalmaktan son anda kurtulması kamerada
YEREL HABERLER Karabük'te bir çocuğun cipin altında kalmaktan son ...
Karabüklü kadınlar kendi imkanlarıyla aldıkları kumaşlarla depremzedelere kıyafet dikiyor
YEREL HABERLER Karabüklü kadınlar kendi imkanlarıyla aldıkları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.