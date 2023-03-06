Karabük'te meslek liselilerin günde 5 bin ekmek üreteceği entegre fırın açıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te meslek lisesi öğrencilerinin günde 5 bin roll ekmek üretimi gerçekleştireceği fırın hizmete başladı.

Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, öğretmenleri ve usta öğreticileri eşliğinde hamurunu hazırladığı ekmekleri, mayalanmasının ardından fırında pişirdi.

Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ile İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'ın katılımıyla açılan entegre fırında, ihtiyaç halinde günlük 10 bin ekmek üretilebilecek.

2,5 milyon liraya mal olan fırında yapılacak üretimle, il genelinde ücretsiz yemek hizmetinden faydalanan 10 bin 450 öğrencinin ekmek ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

- "Meslek liseleri üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdi"

Vali Gürel, açılışın ardından gazetecilere, mesleki ve teknik anadolu liseleri ile halk eğitim merkezlerinde üretilen birçok ürünün, deprem bölgesine gönderildiğini söyledi.

Meslek liselerinin her dönem üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiğini belirten Gürel, "İlimizde 10 bin 450 öğrencimize ücretsiz yemek veriliyor. Bu öğrencilerin ekmek ihtiyacı var. 2 milyon 500 bin lira maliyetle fırın açıldı. Öğretmenlerimiz koordinasyonunda öğrenciler burada pratik yapma fırsatı bulacak. Ücretsiz yemek verdiğimiz 10 bin 450 öğrencinin ekmek ihtiyacı buradan karşılanacak. Şu anda burada günlük 5 bin ekmek üretilecek ama 10 bin kapasitemiz var. İhtiyaç olduğunda 10 bine kadar ekmek üretilebilecek." diye konuştu.

Milletvekilleri Ünal ve Güneş ile AK Parti İl Başkanı Altınöz de fırının Karabük'e kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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