Deprem bölgesinde görev yapan Safranbolu ekibine teşekkür belgesi takdim edildi

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KARABÜK (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Karabük'ün Safranbolu Belediyesi ekiplerine teşekkür belgesi verildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Belediye Sosyal Tesisleri'ndeki törende yaptığı konuşmada, deprem bölgesine giderek orada yaşanan felaketi yakından gördüğünü belirtti.

İlk gün bölgeye ekip gönderdiklerini anlatan Köse, "Safranbolu'dan yaklaşık 15 tır, deprem bölgesindeki farklı illere ulaştı. Araçlarımızı ve personelimizi de gönderdik. Hem fen işlerinden, hem İtfaiye müdürlüğünden 11 arkadaşımız arama kurtarma çalışmalarına katıldı." dedi.

İtfaiye Amiri Ferhat Akgün de afetin ilk günü Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gittiklerini ve orada AFAD'ın koordinasyonunda askerlerle işbirliği yaparak görevlerini yerine getirdiklerini aktardı.

Çok zor bir süreç yaşandığını vurgulayan Akgün, "Birkaç vatandaşı kurtarma şansımız oldu. Cenazelerin çıkarılmasına da yardımcı olduk. 14-15 yaşlarında bir kız çocuğu için enkazı kazdık, diğer arkadaşlar kızımıza ulaştı. Onun ambulansa gidişini canlı şekilde görmek bütün yorgunluğumuzu aldı. Bizi sevince boğdu." diye konuştu.

İtfaiye eri Mustafa Çam da enkazın altındaki bir babanın, çocuğunun çıkarılması için kendilerine çağrıda bulunmasından çok etkilendiğini dile getirdi.

Köse, konuşmaların ardından bölgede görev yapan itfaiye ve fen işleri personeline teşekkür belgesi takdim etti.



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