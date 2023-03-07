Karabük Valisi Gürel'den deprem bölgesinde görev yapan personele teşekkür belgesi

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KARABÜK (AA) - Karabük'ten deprem bölgesine giderek arama kurtarma çalışmalarına destek veren ekiplere, Vali Fuat Gürel tarafından teşekkür belgesi verildi.



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerdeki arama kurtarma çalışmalarına Karabük ve Safranbolu Belediyesi İtfaiyesi ile AFAD ekipleri de destek oldu.



Ekiplere Valilik toplantı salonunda düzenlenen programda teşekkür eden Vali Gürel, afetzedelere yardıma koşanların, gösterdikleri fedakarlıkla ülkedeki kardeşlik duygusunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yeri geldi enkaz altındaki yavrularımıza annesi, babası gibi şefkat gösterdiniz, yeri geldi onlara arkadaşlık, yol arkadaşlığı, dostluk yaptınız. Hızlı şekilde tüm Türkiye'ye, dünyaya örnek olacak birlik beraberlik içinde bu çalışmayı yürüttünüz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun."

Gürel, daha sonra ekiplere teşekkür belgesi takdim etti.

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