Karabük Üniversitesi Teknokent, AR-GE ağırlıklı firmalarıyla üniversite sanayi işbirliğini geliştiriyor

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KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) Genel Müdürü Prof. Dr. Oğuz Fındık, Teknokent'in, AR-GE ağırlıklı çalışmalarla katma değerli ürünleri ortaya çıkararak üniversite sanayi işbirliğini güçlendirdiğini belirtti.

Prof. Dr. Fındık, gazetecilere, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliğinin sağlandığı Teknokent'in, birden fazla çalışma alanı ve 34 firmasının olduğunu söyledi.

Firmaların 27'sinin AR-GE odaklı olduğuna dikkati çeken Fındık, henüz faaliyete başlamamış ve mali olarak bağımsızlığa kavuşmamış kuluçka şirketlere de destek olduklarını, ofislerin tasarlanması, teşrifatı, internet, elektrik, su, kira giderlerinin yarısını karşıladıklarını anlattı.

Fındık, bu kuruluşların 36 ay sonunda AR-GE firması olarak çalışmaya başladığını, şu an 4 firmanın proje aşamasında olduğunu bildirdi.

Teknokent'in araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak amacıyla firmalara destek olduğunu da vurgulayan Fındık, "Teknokent'in kurulma amacı, katma değerli ürün üretmek ve ihracatını yapmak üzere devletin desteklediği yapıyla AR-GE yazılım ve tasarım yapmaktır. Büyük şirketler şubelerini Teknokent'e taşıyor. Küçük şirketler henüz kurulmadıysa burada şirketini kurabiliyor veya bir kısmını kurma hakkına sahip olabiliyor." diye konuştu.

Fındık, kurumun kampüste bulunma nedenlerinden birinin üniversitede üretilen bilginin sanayiye aktarılması olduğunu dile getirdi.

Üniversitedeki öğretim üyelerinin şirket kurması veya firmalara danışmanlık yapmasının mümkün olduğuna değinen Fındık, "Firmalar üniversitenin bilgi birikimini transfer etme ayrıcalığına sahip oluyor. Ayrıca üniversitede yer alması aynı zamanda stajyer, personel bulma imkanını artırıyor. Mühendislik Fakültesinin Teknokent'in en büyük eleman ihtiyacını karşılayan fakülte olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

KBÜ'den 21 öğretim üyesinin, firmalarda çalıştığını, danışmanlık verdiğini veya bazılarının firma sahibi olduğunu anlatan Fındık, şunları kaydetti:

"7 akademisyenimiz firma kurarak çalışmalarına devam ediyor. Karabük Üniversitesi Teknokent, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları firmalarının, AR-GE çalışmaları yapmasını hedefliyoruz. Bu alanda çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Karabük’ün önde gelen çelik firmaları Teknokent'te yer almaya başladı. Yine yazılım konulu firmaların çalışmaları, yüzde 60'lık oranla ilk sırada yer aldı. Enerji, demir-çelik, iletişim, elektrik-elektronik sahalarında çalışmalar sürüyor."









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