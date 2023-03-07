Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın G. idaresindeki 34 CTP 949 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Söğütlüçeşme mevkisinde Ekrem D. yönetimindeki 78 BB 435 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobillerde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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