Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aydın G. idaresindeki 34 CTP 949 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Söğütlüçeşme mevkisinde Ekrem D. yönetimindeki 78 BB 435 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobillerde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralananlar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.