Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Karaömeroğlu, Gürel ile makamında bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürel, konuk valiye teşekkür etti.

- "El Ele Doğal Ürüne Projesi" tanıtım toplantısı yapıldı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenen KADEM Karabük Temsilciliğinin koordinatörlüğünde hayata geçirilen "El Ele Doğal Ürüne Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki toplantıya, Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kurum müdürleri, KADEM Karabük İl Temsilcisi Hatice İpek ve üyeler katıldı.

Proje, katma değeri yüksek ürünler üretebilen kadınları bir araya getirerek desteklemek ve kadın istihdamını arttırmayı amaçlıyor.

- BAKKA Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

BAKKA Yönetim Kurulu Toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve yönetim kurulu üyeleri Vali Fuat Gürel, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, yönetim kurulu üyeleri, BAKKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu ve ajans uzmanları katıldı.

- İl Genel Meclisi toplantıları tamamlandı

İl Genel Meclisi mart ayı toplantılarının son birleşimi Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.

Başkan Sözen, toplantılarda çok önemli kararların alındığını belirtti.

- Safranbolu'da "Han Arkası Projesi" devam ediyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Han Arkası Projesi"nin tamamlanmasıyla Tarihi Çarşı ve Akçasu Mahallesi'nin önemli cazibe merkezi olacağını bildirdi.

Köse, yaptığı yazılı açıklamada, düzenleme yapılan alanda yöresel ürünlerin satıldığı pazarın yer alacağını ve çalışmaların esnafı mağdur etmeden sürdürüldüğünü kaydetti.





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