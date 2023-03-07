Karabük'te kesinleşmiş 25 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Aranan Şahıslar Büro ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "mala zarar verme" suçlarından hakkında 9 ayrı yakalama kararı ve kesinleşmiş 25 yıl 9 ay hapis cezası olan Z.Ö. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.





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