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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Safranbolu'da depremzede kadınlar etkinlikte buluştu

AA

Safranbolu'da depremzede kadınlar etkinlikte buluştu

KARABÜK (AA) - Safranbolu'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden gelen kadınlar için etkinlik düzenlendi.

Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte, Belediye Başkanı Elif Köse, depremzede kadınlarla bir süre sohbet etti.

Köse, burada yaptığı konuşmada, depremin ilk anından itibaren hem bölgeye ekiplerle yardımlar gönderdiklerini hem de buraya gelen depremzedelere yardım ettiklerini söyledi.

Depremzedelerle ilgili yaptıkları projeleri anlatan Köse, kadınlara her zaman pozitif yönde ayrımcılık yaptıklarını, bugün de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya geldiklerini kaydetti.

- "Bir tarafımız buruk"

Malatya'dan ilçeye gelen depremzede öğretmen Hatice Aksoy Gitmez de depremin ardından yaklaşık bir hafta araba ve çadırda kaldıklarını, daha sonra eşinin memleketi Safranbolu'ya geldiklerini belirtti.

Safranbolu'da bir ev tuttuklarını, çocukların okula başladığını ve hayata yeniden devam etmeye gayret ettiklerini anlatan Gitmez, "Bir tarafımız buruk tabii, üzülüyoruz. Evim orada kaldı, eşyalarım orada. Evimiz ağır hasarlı, halbuki yeniydi iki yıllık bir binaydı, kredileri hala ödüyoruz." diye konuştu.

Gitmez, deprem anının hatırlamak bile istemediğini dile getirerek, "Korkunç bir sarsıntı. Kelimelerle anlatılmaz, bu şekilde bir sarsıntıyla hiç karşılaşmamıştım." dedi.

- "İyi bir psikolojide olmak bizim ve çocuklar için önemli"

Hatay'dan gelen depremzede Merve Durmuş ise ailesi, kız kardeşi ve onun eşi ile çocuklarıyla Safranbolu'ya geldiklerini, burada kendilerine yardım edildiğini söylerdi.

Memleketlerinde kalmak istediklerini ancak psikolojik olarak kötü hissettikleri için gelmek zorunda kaldıklarına değinen Durmuş, "Kısa süre kalacaktık ancak artçılar devam ettiği için burada ev kiraladık. Burada yardımlar aldık, evimizde eşya yoktu çünkü. Hayır Çarşısına yönlendirdiler. Bugün bizi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla davet ettiler. İyi ki gelmişiz, mutluyuz burada olduğumuz için. Orada arkadaşlarımızı kaybettik. Yakınlarımız tabii aklımızda ama iyi bir psikolojide olmak bizim ve çocuklar için önemli." ifadelerini kullandı.

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