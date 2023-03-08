Karabük'te şehit yakını ve depremzede kadınlar etkinlikte buluştu

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KARABÜK (AA) - Karabük'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit yakını ve Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden gelen kadınlar için etkinlik düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, şehitlerin emaneti olan anneleri, eşleri ve kızları ile afetzede kadınlar, Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel'in ev sahipliğinde düzenlenen programda bir araya geldi.



Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'ndeki etkinlikte misafirleriyle tek tek ilgilenen Gürel çifti, onlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına çiçek takdim etti.



Kadınların gününü kutlayan Gürel çifti, sağlıklı ve mutlu ömür geçirmeleri temennisinde bulundu.

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