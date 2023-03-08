Safranbolu'da kadın itfaiyeci erkek meslektaşlarıyla omuz omuza görev yapıyor

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "tek" kadın itfaiyeci olan 24 yaşındaki Betül Şevval Taşlıyan, erkek meslektaşlarıyla afet, kaza ve yangın gibi birçok olaya müdahale ediyor.



Ailesinin tavsiyesiyle itfaiyeci olmaya karar veren Taşlıyan, Karabük Üniversitesindeki eğitiminin ardından 2 yıl önce Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde göreve başladı.

Afet, kaza ve yangın gibi birçok olaya koşarak giden Taşlıyan, erkek meslektaşıyla görevini başarıyla sürdürüyor.

Taşlıyan, itfaiye müdürlüğüne gelen ihbarların ardından alarmın verilmesiyle hızla yangın tulumunu giyiyor, koşarak bindiği itfaiye aracıyla olay yerine ulaşıyor.

Yangın mahallinde kimi zaman hortumun başında, kimi zaman gaz maskesiyle dumanların arasına girerek vatandaşların canını ve malını kurtarmaya çalışan Taşlıyan, çalışkanlığıyla takdir topluyor.

- "Mesleğimi severek yapıyorum"

Betül Şevval Taşlıyan, gazetecilere, mesleğini severek yaptığını söyledi.

İnsanlara yardım etmenin kendisini mutlu ettiğini aktaran Taşlıyan, "Ailemin isteği üzerine bu mesleğin eğitimini aldım. Daha sonra Safranbolu'da göreve başladım. Birçok olaya müdahale ettim. Bir kadın olarak asla zorluk çekmiyorum. Erkek arkadaşlarım da yardım ediyor. Bu işi yapmak isteyen kadınlara tavsiye ederim." diye konuştu.



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