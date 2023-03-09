Karabük'te "akran zorbalığı, teknoloji bağımlılığı ve siber güvenlik" semineri düzenlendi

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KARABÜK (AA) - Karabük Emniyet Müdürlüğü tarafından "akran zorbalığı, teknoloji bağımlılığı ve siber güvenlik" seminerleri verildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, seminerin Çocuk Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri tarafından düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Müdürlüğümüzde görevli personel tarafından ilimizde faaliyet gösteren 17 lisede akran zorbalığı, teknoloji bağımlılığı ve siber güvenlik konulu seminerler yapılan planlama dahilinde tamamlanarak sona ermiştir. Eğitim neticesinde toplam 2 bin 870 genç kardeşimize konularla ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır. Geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizi bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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