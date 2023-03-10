Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

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KARABÜK (AA) - Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayabaşı Mahallesi Bahattin Gazi Caddesi'nde Ayşe M'ye ait 67 AAC 507 plakalı park halindeki otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

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