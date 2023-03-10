Safranbolu Belediyesi seralarında 30 bin maniye domatesi tohumu hazırlandı

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KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediye seralarında 30 binin üzerinde maniye domatesi tohumunun hazırlandığını bildirdi.

Köse, yaptığı yazılı açıklamada, Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarına devam eden Uygulama ve Üretim Biriminin bir fabrika gibi çalıştığını belirtti.

Belediye olarak yerli tohum üretimine devam ettiklerini aktaran Köse, "Şu anda belediye seralarında 30 binin üzerinde maniye tohumu hazır. Arkadaşlarımız maniyenin yanı sıra şeker ve empirme fasülye ile sultaniye bamyası gibi sebzelerle beraber değişik illerden aldığımız 150 farklı çeşit tohumda çoğaltmaya başladı. Tohum çeşitliliğini artırmak için çalışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.

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