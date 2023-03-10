Karabük'teki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Nuri Yılmaz idaresindeki 67 NH 260 plakalı otomobil, Eflani-Pınarbaşı kara yolu Bostancı köyü kavşağında Salim Altınkaya yönetimindeki 78 AAG 594 plakalı otomobille çarpıştı.

Bu sırada kara yolunda ilerleyen Hüsnü Aslan'ın (59) kullandığı 37 AAP 843 plakalı otomobil, 67 NH 260 plakalı otomobille çarpışarak yol kenarına devrildi.

Kazada devrilen otomobilin sürücüsü Hüsnü Aslan ile yanındaki Havva (63) ve Saadettin Bostancı (70) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Safranbolu ilçesi Kirkille Mahallesi Karaman Çukuru Sokak'taki kazada ise 46 PP 207 plakalı otomobili ile ilerleyen D.K, henüz belirlenemeyen nedenle önce yol kenarındaki korkuluklara çarptı, daha sonrada yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar, sürücüyü araçtan çıkardı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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