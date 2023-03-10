Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, İstanbul Eflanililer Derneği (EF-DER) Başkanı Abdullah Adatepe ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Vali Gürel, dernek yönetimine Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik desteklerinden dolayı teşekkür belgesi verdi.



Deprem bölgesinde kurulması planlanan Karabük Mahallesi Konteyner Evleri Sitesi hakkında EF-DER Başkanı Adatepe ve yöneticileri bilgilendiren Gürel, EF-DER üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.



- Vali Gürel, deprem bölgesine giden öğretmenlerle buluştu

Vali Gürel, depremin ilk gününden itibaren ihtiyaç durumuna göre deprem bölgesine giderek çalışmalara destek olan İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 92 öğretmen ve personelle bir araya geldi.

Karabük Öğretmenevi'ndeki toplantıda konuşan Vali Gürel, 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesine 301 tır yardım malzemesi ve 3 binin üstünde personelin gönderildiğini belirtti.

Toplantı sonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve öğretmenlerince hazırlanan yardım malzemeleri, görevlilerle birlikte deprem bölgesine uğurlandı.

- Safranbolu'daki Değirmencik köyü köprüsü yapıldı



Safranbolu ilçesinde 16 köyü ilgilendiren Değirmencik köyü köprüsünün yapımı tamamlandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun, emeği geçenlere teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.

- Milli boksörlerden İl Gençlik ve Spor Müdürü Güven'e ziyaret



Hindistan'da 15-26 Mart'ta düzenlenecek Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na hazırlanan milli sporcular Elif Güneri ve Eda Yenilmez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'i ziyaret etti.



Antrenör Baykan Arslan'ın da eşlik ettiği ziyarette Güven, sporculara teşekkür ederek başarılar diledi.

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