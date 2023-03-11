Bestelediği "Tek Yürek Türkiye'm" eserinin gelirini depremzedelere bağışlayacak

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KARABÜK (AA) - AHMET ÖZLER - Karabüklü ses sanatçısı ve bestekar Hasan Alp, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yurt genelinde ortaya konan dayanışmadan etkilenerek bestelediği "Tek Yürek Türkiye'm" eserinin gelirini afetzedelere bağışlayacak.

Yıllardır söz yazarlığı ve bestekarlık yapan ses sanatçısı Alp, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından yurt genelinde başlatılan yardım seferberliğinden etkilendi.

Karabük'ten deprem bölgesine gönderilen yardım çalışmalarına da destek veren Alp, hislerini yazdığı eserle dizelere döktü.

Besteleyip seslendirdiği eseri sosyal medya hesaplarından paylaşan sanatçı, buradan elde edeceği geliri afetzedelere bağışlayarak dayanışmayı sürdürmek istiyor.

- "Bir bütün olduk ülkece"

Alp, AA muhabirine, eseri depremin ardından Türk halkının kenetlenmesinden etkilenerek yazdığını anlattı.

Parçanın müziğinin bundan dolayı biraz hareketli olduğuna değinen Alp, yaşanan büyük afetlerde hayatını kaybeden on binlerce vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Alp, "Bu kadar acının içinde neden marş yapma gereği duydunuz?" diye bir sorunun akla gelebileceğini dile getirerek, "Hani ağlamak istersiniz, gözünüzden yaş akar, onu durduramazsınız ya. Gerçekten bu marş benim içimden o şekilde geldi." dedi.

Erzurum'da boğasını satarak elde ettiği parayı bölgeye gönderen Nazime Kılıç'tan, İstanbul'dan Kahramanmaraş'a tırının arkasında iş makinesi götüren Kazım Budak'tan ve kumbaralarındaki paraları depremzedelere bağışlayan çocuklardan etkilendiğini aktaran Alp, birlik ve beraberlik mesajını içeren eser yapma isteğinin doğduğunu söyledi.

Alp, eseri, depremde yaşanan dram, kaybolan hayatlar, yarım kalan hikayeler için yapmadığına işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyada başka örneği görülmeyecek şekilde dayanışma yardımlaşma gösterdi bütün milletimiz, ülkemiz. Ben de böyle bir milletin ferdi olduğum için gurur duyuyorum. Bir bütün olduk ülkece. İşte ben de bu marşta 'sallanır da ülkem yıkılmaz asla' dedim. Bu duygu ve düşüncelerle marşı yaptım, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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