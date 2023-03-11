Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Vali Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri kapsamında Karabük Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Gürel, ziyarette, Bölge Müdürü Mustafa Sucu'dan 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Sucu, Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünün görev alanının Zonguldak, Bartın ve Karabük'ü kapsadığını bildirdi.

Karabük'te 2 bin 233 korunması gereken kültür varlığı bulunduğunu belirten Sucu, şunları kaydetti:

"Bölge Müdürlüğü kapsamında toplam 3 bin 102 kültür varlığı, 11 kentsel sit alanı ve 262 arkeolojik sit alanı bulunmaktadır. 2022'de 39 kurul toplantısı gerçekleştirilmiş, 718 karar alınmıştır. 2022'de 52 restorasyon projesi onaylanmıştır. 2022'de 27 taşınmaz tescil edilmiş, 32 taşınmazın projeye uygun olarak restorasyon yapıldığı onaylanmıştır. 2022'de 25 kaçak kazıya yönelik yerinde inceleme çalışması gerçekleştirilmiştir."

- Gönüllü öğretmenler deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

Gönüllü öğretmen ve personelden oluşan Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü teknik ekibi, Gaziantep Nurdağı ilçesinde çalışmalarına devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede kurulan çadır okulların elektrik tesisatları, aydınlatma ve ısıtma sistemlerini kuran ekip, aynı zamanda çadır kentlerin elektrik altyapılarında oluşan arızalara da müdahale ederek bölge insanına yardım ediyor.

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