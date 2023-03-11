Karabük'ten kısa kısa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'ten kısa kısa

AA

Vali Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri kapsamında Karabük Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Vali Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri kapsamında Karabük Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Gürel, ziyarette, Bölge Müdürü Mustafa Sucu'dan 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Sucu, Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünün görev alanının Zonguldak, Bartın ve Karabük'ü kapsadığını bildirdi.

Karabük'te 2 bin 233 korunması gereken kültür varlığı bulunduğunu belirten Sucu, şunları kaydetti:

"Bölge Müdürlüğü kapsamında toplam 3 bin 102 kültür varlığı, 11 kentsel sit alanı ve 262 arkeolojik sit alanı bulunmaktadır. 2022'de 39 kurul toplantısı gerçekleştirilmiş, 718 karar alınmıştır. 2022'de 52 restorasyon projesi onaylanmıştır. 2022'de 27 taşınmaz tescil edilmiş, 32 taşınmazın projeye uygun olarak restorasyon yapıldığı onaylanmıştır. 2022'de 25 kaçak kazıya yönelik yerinde inceleme çalışması gerçekleştirilmiştir."

- Gönüllü öğretmenler deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

Gönüllü öğretmen ve personelden oluşan Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü teknik ekibi, Gaziantep Nurdağı ilçesinde çalışmalarına devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede kurulan çadır okulların elektrik tesisatları, aydınlatma ve ısıtma sistemlerini kuran ekip, aynı zamanda çadır kentlerin elektrik altyapılarında oluşan arızalara da müdahale ederek bölge insanına yardım ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bestelediği "Tek Yürek Türkiye'm" eserinin gelirini depremzedelere bağışlayacak
YEREL HABERLER Bestelediği "Tek Yürek Türkiye'm" eserinin gelirini ...
Karabük'ten kısa kısa
YEREL HABERLER Karabük'ten kısa kısa
Karabük'teki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'teki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
Safranbolu Belediyesi seralarında 30 bin maniye domatesi tohumu hazırlandı
YEREL HABERLER Safranbolu Belediyesi seralarında 30 bin maniye ...
Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangın ...
Karabük'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Karabük Belediyesi deprem bölgesine konteyner tuvalet gönderdi
YEREL HABERLER Karabük Belediyesi deprem bölgesine konteyner tuvalet ...
Safranbolu'da depremzede ailelerin çocuklarına ücretsiz kreş imkanı
YEREL HABERLER Safranbolu'da depremzede ailelerin çocuklarına ...
Karabük'te "akran zorbalığı, teknoloji bağımlılığı ve siber güvenlik" semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Karabük'te "akran zorbalığı, teknoloji bağımlılığı ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.