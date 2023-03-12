Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında Karabük'e 60 milyon 503 bin 222 lira ödenek tahsis edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Karabük'ün 2023 yılı KÖYDES ödeneğinin 60 milyon 503 bin 222 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

- Enver Kemik güven tazeledi

Köy ve Mahalle İdareleri Muhtarlar Derneği Karabük Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Enver Kemik güven tazeledi.

Karabük Belediyesi Kent Meydanı Nikah Salonu'ndaki kurula, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve muhtarlar katıldı.

- Milli boksörler Karabük'ten uğurlandı

Hindistan'da 15-26 Mart'ta düzenlenecek Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na katılacak milli boksörler Karabük terminalinden uğurlandı.

Hazırlık kampını antrenör Baykan Arslan önderliğinde Karabük'te geçiren milli boksörler, şehirlerarası terminalden İstanbul'a uğurlandı.

Kafile, İstanbul'dan turnuvanın yapılacağı Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye geçecek.

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