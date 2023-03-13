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Karabük'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

AA

Karabük'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda lise öğrencileri tarafından "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü" adlı oratoryo sergilendi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencileri kutlayarak onlara çeşitli hediyeler verdi.

İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı verilen yıllarda halka feyz olduğunu anlatan Vali Gürel, şunları kaydetti:

"Mehmet Akif'in sözüyle 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' Ama bulunduğumuz bölge sıkıntılı bir bölge. Bu bölgede hayat bulabilmek ve devam edebilmek kolay değil. Onun için milletimizin uyanık olması gerekir. Çocuklarımızı ona göre yetiştirmemiz gerekir. İnşallah İstiklal Marşı'nı bir daha yazmayız ama İstiklal Marşı'nın devamını, bayrakların gönderde devam etmesini sağlamak için de sürekli evlatlarımızı uyanık şekilde yetiştirmemiz gerekiyor."

Programa, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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