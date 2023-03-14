Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Karabük Gençlik Merkezi gönüllüleri, çalışmalara destek vermek için deprem bölgesine uğurlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki çadır kentte kalan depremzede çocuklarla vakit geçirerek depremin izlerini silmek ve bölgede yürütülen çalışmalara destek olmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllülerinden oluşan ekip, bölgeye hareket etti.

- Orman işletme müdürlüklerinde ara denetim başladı

Karabük, Ovacık ve Yenice orman işletme müdürlüklerinde ara denetimin başladığı duyuruldu.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Yenice İşletme Müdürlüğünde gerçekleşen açılış toplantısında, denetimlere ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıda, Karabük, Ovacık ve Yenice orman işletme müdürlüklerinde ara denetimin başladığı bildirildi.



- İl Sağlık Müdürü Sarı'ya ziyaret

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'yı ziyaret etti.

Yırtar, İl Sağlık Müdürü Sarı nezdinde hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gününü kutladı.

Sarı da ziyaretinden dolayı Yırtar'a şükranlarını sundu.

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