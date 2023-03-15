Karabük Valisi Gürel'den DSİ 234. Şube Müdürlüğüne ziyaret

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) 234. Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Gürel'in, Şube Müdürü Yavuz Aydoğan'dan 2022 çalışmaları hakkında brifing aldığı belirtildi.

Geçen yıl 50 yatırım için 224 milyon 118 bin 98 lira harcandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "2022 yılında 7 proje tamamlanmıştır. DSİ büyük su işleri kapsamında toplam 5 proje yürütülmektedir. Bu projelerin toplam keşif bedeli 799 milyon 283 bin 549 liradır, Safranbolu İçmesuyu İsale Hattı tamamlanmış olup diğer projeler ise devam etmektedir. Aldeğirmen Barajı fiziki gerçekleşmesi yüzde 46 olup tersip bendi imalatı tamamlanmıştır." denildi.

Küçük su işleri ve taşkın koruma işleri kapsamında 18 projenin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karabük Eskipazar Köyceğiz köyü tersip bendi ve ıslah sekisi tamamlanmıştır. Yer üstü suyu sulamaları kapsamında il genelinde 2 proje yürütülmektedir. Gölet ve sulamaları alanında il genelinde toplam 7 proje yürütülmektedir. Bu projelerden Karabük Eflani Gökgöz Göleti ve sulaması ile Karabük Merkez Hanköy regülatörü ve sulaması işleri bitirilmiştir. Tüm projelerin toplam bedeli 397 milyon 62 bin 411 liradır."

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