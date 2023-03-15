Kahramanmaraş'ta polis ekipleri depremzedelere desteğini sürdürüyor

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KARABÜK (AA) - Karabük'ten depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a giden polis ekipleri, afetzedelere desteğini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, depremin ardından bölgeye gerekli personel desteği sağlayan Karabük polisi, depremzede çocuklar ve ailelere için çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde depremzedelerin konakladığı yerlerde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla emniyet tedbirleri alırken, gıda, hijyen ve ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı kolileri de dağıtıyor.

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