MKEK Genel Müdür Yardımcısı Keskinkılıç, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden ayrıldı

KARABÜK (AA) - Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdür Yardımcısı Durmuş Ali Keskinkılıç, görevinden ayrılarak milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu.

AK Parti Karabük İl Başkanlığına gelen Keskinkılıç, partililer tarafından karşılandı.

Daha sonra toplantı salonuna geçen ve burada konuşan Keskinkılıç, Karabük için güzel işler yapmaya gayret ettiğini, tecrübesiyle bundan sonra da buna devam edeceğini söyledi.

Seçimlerde AK Parti'nin Karabük tarihindeki en yüksek oyunu almaya talip olduğunu belirten Keskinkılıç, yıllardır bulunduğu görevlerde elinden geldiğince hem ülkesine hem de hemşerilerine hizmet ettiğini, bundan sonraki dönemde de bu hizmetlerine devam edeceğinin ifade etti.

Keskinkılıç, daha sonra başvuru dilekçesini parti yetkililerine teslim etti.



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