Karabük Valisi Gürel, şehit ailesi ve gaziyi ziyaret etti

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KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, Şehit Polis Memuru Recep Çakıl'ın ailesi ile Gazi Yüksek Orak'a ziyarette bulundu.

Şehidin annesi Şamiye ve babası Mehmet Çakıl'ın evine giden Gürel, aileyle bir süre sohbet etti.



Daha sonra Gazi Yüksek Orak'ın evine geçen Gürel, burada da bir görüşme yaptı.

Ziyaretlerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.



Safranbolu Kaymakam Vekili ve Eflani Kaymakamı Gizem Tokur, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ile İlçe Müftüsü İsmail Temur da Vali Gürel'e eşlik etti.

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