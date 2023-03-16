AK Parti'li Ceylan, milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu

KARABÜK (AA) - AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, milletvekilliği aday adaylığı için başvuru yaptı.

AK Parti Karabük İl Başkanlığına gelen Ceylan, partililer tarafından karşılandı.

Daha sonra toplantı salonuna geçen ve burada konuşan Ceylan, siyasette edindiği tecrübeyle Karabük'e ve ülkesine yeniden milletvekili olarak hizmet etmek istediğini söyledi.

Seçimin ülkenin geleceği açısından kritik önem taşıdığına işaret eden Ceylan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmak, hükümetimizin yanında olmak, partimizin yanında olmak ve halkımızın yanında olmak bizler için bir görev diye düşünüyorum." dedi.



AK Parti'nin, kuruluşundan bu güne hem ülke genelinde hem de Karabük'te yaptığı yatırımlardan ve projelerinden bahseden Ceylan, "Allah nasip ederse milletvekilliğini de tabii ki sizlerle birlikte istişare içinde ortak akılla yürüteceğiz. Ben bu duygu ve düşünce içinde bir kez daha bu seçimlerin ülkemize, milletimize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.



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