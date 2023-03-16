AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden ayrıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, görevinden ayrılarak milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu.

İl Başkanlığında partililer tarafından karşılanan Altınöz, toplantı salonunda yaptığı konuşmada, hayatının büyük bölümünü Karabük'te geçirdiğini söyledi.

Partide uzun yıllardır görev yaptığını anlatan Altınöz, "Son yıllarda da il başkanı olarak hizmet ettim. Bundan sonra da Karabük'ü Meclis'te temsil etmek için aday adayı oldum. Bugün başvurumu yaptım. AK Parti olarak kentimize büyük hizmetlerde bulunduk, bundan sonra da hizmetlerimiz devam edecek." diye konuştu.

Yaptıkları çalışma ve projelerden bahseden Altınöz, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Altınöz, daha sonra başvuru dilekçesini parti yetkililerine teslim etti.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu ve İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik de milletvekilliği aday adaylığı için görevlerinden istifa ederek, başvuru dilekçesi verdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.