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"Dünyanın en uzun boylu kadını" Rumeysa Gelgi, yurt dışı deneyimini anlattı:

AA

"Dünyanın en uzun boylu kadını" Rumeysa Gelgi, yurt dışı deneyimini anlattı:

KARABÜK (AA) - Türk Hava Yollarının (THY) desteğiyle ilk kez uçağa binerek ABD'ye seyahat eden "dünyanın en uzun boylu kadını" olarak tanınan Rumeysa Gelgi, yurt dışı deneyimlerini paylaştı.

2 metre 15 santimetre boyuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve geçen yıl eylülde uçakta oluşturulan sedye sistemiyle ABD'ye giden Gelgi, THY'nin San Francisco-İstanbul seferiyle Türkiye'ye döndükten sonra ailesiyle yaşadığı Karabük'ün Safranbolu ilçesine geldi.

Weaver sendromlu Gelgi, AA muhabirine, yurt dışına seyahat etmenin en büyük hayallerinden biri olduğunu fakat özel durumu nedeniyle bunu bu zamana kadar gerçekleştirme şansının olmadığını söyledi.

Uzun bir sürecin sonunda hayalini gerçekleştirdiğini belirten Gelgi, başka bir ülkeyi görebilmenin kendisi için çok heyecan verici olduğunu dile getirdi.

- "THY kusursuz bir yolculuk geçirmemi sağladı"

THY seferi ile ABD'ye hem gidiş hem de dönüş yolculuğunun mükemmel geçtiğini aktaran Gelgi, şunları kaydetti:

"Türk Hava Yolları yurt dışı seyahatini benim için mümkün kılmakla kalmayıp aynı zamanda üstün özveri ve ilgiyle en ufak detayı dahi düşünerek kusursuz bir yolculuk geçirmemi sağladı. Hayalimin çok daha ötesindeydi. Bir kez daha Türk Hava Yolları yetkililerine, departmanlarına, tüm kademelerdeki personeline hem konforum hem de güvenliğim için gösterdikleri özen ve çabadan dolayı teşekkür ediyorum."

Gelgi, ABD'de kaldığı sürede birçok ilki deneyimleme şansının olduğunu dile getirerek, "Farklı kültürleri yakından tanıdım. Dünya mutfaklarından çeşitli yemekler tattım fakat hala Türk mutfağının favorim olduğunu belirtmem gerekiyor." dedi.

Yakın çevresindeki dünyaca ünlü turistik yerleri ziyaret ettiğini anlatan Gelgi, şöyle devam etti:

"Los Angeles'ta 1 hafta geçirdim. Universal Studios, Hollywood Bulvarı, Malibu gibi yerleri gezdim. Büyüleyici mekanlardı. Bir de şunu belirtmeliyim; Amerika, özellikle benim bulunduğum California eyaleti erişilebilirlik açısından çok gelişmiş bir yerdi. Aklınıza gelebilecek her aktivite alanı, fiziksel engeli bulunan bireylerin de yararlanabileceği şekilde düzenlenmişti. Bu, benim gibi sürekli tekerlekli sandalye kullanan ve bundan dolayı hayatı boyunca erişim sorunu yaşamış biri için çok değerliydi. Hem hayran kaldım hem de çok özgür hissettim."

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin merkez üslerini ziyaret etme fırsatı bulduğundan bahseden Gelgi, "Teknoloji dünyasındaki son gelişmeleri bizzat görüp deneyimledim. Yeni bilgiler edindim. Daha iyi kariyer fırsatları için başvurularımı da yaptım. Orada Guinness World Records ile de bir işbirliğimiz vardı. Çekimlerimizi geçen yıl kasım ayında tamamladık. Projemiz henüz yayınlanmadı. Guinness World Records ile beraber aktivitelerimizi izlemeniz için de sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Hedefler hiçbir zaman bitmiyor"

Gelgi, şu anda bir süreliğine sadece kişisel kariyerine odaklanmayı düşündüğünü söyleyerek, "Hedefler hiçbir zaman bitmiyor. Neyi gerçekleştirseniz kendinize bir üzerini hedef olarak koyuyorsunuz. Hayatta sahip olduğum en büyük hedeflerden birine hatta birkaçına eriştim. Kendime yeni hedefler belirleme aşamasındayım." diye konuştu.

THY ile dünyanın farklı yerlerini ziyaret etmeye ve çeşitli kültürleri tanımaya devam etmek için sabırsızlandığını belirten Gelgi, "Kendilerine biraz zahmet verdiğimi biliyorum fakat sağ olsunlar, nereye seyahat etmek istersem daima yanımda olacaklarını, bundan gurur ve mutluluk duyacaklarını bildirdiler. İlgi ve nezaketleri için Türk Hava Yollarına minnettarım. Bir gün tüm dünyayı gezmiş olmak nihai hayallerimden." açıklamasında bulundu.

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