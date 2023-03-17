Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Gürel, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü vesilesiyle şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Ziyarette, Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sebahattin Çorbacı, Karabük Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Hilmi Öksüzoğlu, Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Nihat Kılıç ile şehit polis memuru Alican Öztürk'ün babası Ali Öztürk de yer aldı.

- Vali Gürel'den kurum ziyareti

Vali Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri kapsamında İçişleri Bakanlığına bağlı kurumlarımızı ziyaret ederek, 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Gürel, ziyaretler kapsamında, Hukuk İşleri Şube Müdürü Gülsefa Köroğlu Kelleci'den, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Fikret Erdoğan'dan, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Resul Seven'den ve Bilgi İşlem Şube Müdürü Yücel Dağdelen'den 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi edindi.

- Vali Gürel'den İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kelleci'ye ziyaret

Vali Fuat Gürel, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili olarak atanan Şerafettin Kelleci'yi ziyaret etti.

Yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Gürel, Kelleci'ye çalışmalarında kolaylıklar diledi.

- "Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması" düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde "Mesleki Yarışmalar" kapsamında Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları kız öğrencilerinin katıldığı "Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması" gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen yarışmaya, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Şube Müdürü Yüksel Aydemir, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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