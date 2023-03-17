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KBÜ Başak Cengiz Mimarlık Fakültesine mansiyon ödülü

AA

KBÜ Başak Cengiz Mimarlık Fakültesine mansiyon ödülü

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Alaeddin Tepesi II. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Proje Yarışması'nda mansiyon ödülü aldı.

Projenin ekip yöneticisi KBÜ Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ömer Özeren, yaptığı yazılı açıklamada, Konya Alaeddin Tepesi II. Kılıçarslan Köşkü ve kazı alanının, Konya'nın merkezindeki önemli noktalardan biri olduğunu belirtti.

Bölgenin, Konya'nın kültürel aksını ve tarihi çevresini içerdiğini ifade eden Özeren, projeyi hazırladıkları sırada Safranbolu'da mimarlık eğitimi vermenin katkısını gördüklerini bildirdi.

-"Özellikle ahşaptan malzeme tercih ettik"

Özeren, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Venedik Tüzüğü kurallarına uygun olarak bir yapıyı korumanın, bir yapıya hiç bir şey yapmamak olduğu kararına vardık. O bölgeye ait hiç bir şeye dokunmadan, en az müdahale ile tasarım kararlarını gerçekleştirdik. Projemize gizli anlamına gelen 'Pinhan' ismini verdik. Projede gizli bir örtü tasarladık. Kentin tasavvufi olarak önde gelen yüzlerinden Mevlana'yı referans aldık. Tasarım felsefesi olarak, örterek gizlemenin orayı yüceltmek olduğuna değindik. Köşkü ve çevresini örterek, gizleyerek değerli kılmak ve kente kazandırmak istedik. Özellikle ahşaptan malzeme tercih ettik. Çevredeki Beyşehir Eşrefoğlu Camisi, Sahib Ata Külliyesi ahşap ve taş yapılarını inceleyerek ve bu yapılardan referans alarak bölgeye aktarmak istedik. Örtüyü geçirgen kılarak hem gece hem de gündüz, farklı perspektifleri kente kazandırmasını sağlamak istedik."

-"Yarışmada ikinci mansiyon ödülünü aldık"

Yarışmadan güzel bir sonuç aldıklarına ve proje ekibinde farklı meslek dallarından akademisyenlerin bulunduğuna işaret eden Özeren, "Yarışmanın sonucunda ikinci mansiyon ödülünü aldık. Bu yarışma, bizim son dönemde katıldığımız yarışmalardan sadece bir tanesi. Son 6 ay içerinde biri uluslararası olmak üzere, iki ulusal ödül kazandık. Rusya, Bursa ve son olarak Konya'dan ödül aldık. Kısaca bu bizim ne ilk ne son ödülümüz olacak. Akademik personeliminiz ve öğrencilerimizle beraber daha nice başarılara diliyorum." ifadelerini kullandı.

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