Otizmli bireyler UNESCO kenti Safranbolu'yu gezdi

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KARABÜK (AA) - İçişleri Bakanlığınca desteklenen "Umudun Adı Mavi" projesi kapsamında otizmli bireyler ve aileleri, Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'yu gezdi.

Bursa'dan tarihi ilçeye gelen otizmli bireyler ve aileleri, tarihi ve turistik alanları ziyaret edip ilçe hakkında bilgiler edinerek bol bol fotoğraf çektirdi.



Kafile başkanı olan Türkiye Otizm Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Emel Kanberoğlu, gazetecilere, çocukların depremlerden çok etkilendiğini belirterek, burada stres attıklarını söyledi.

Safranbolu'nun çok özel bir yer olduğunu belirten Kanberoğlu, "Bugün İçişleri Bakanlığınca desteklenen 'Umudun Adı Mavi' projesi kapsamında Safranbolu'ya 20 otizmli birey ve 20 aile üyeleriyle geldik. Anneler ve çocukları, depremden çok etkilendi. Evlerinde duramadılar. Bu gezi onlara bir nebze de olsa nefes aldıracak." diye konuştu.

Kanberoğlu, kendi oğlunun da otizmli olduğunu aktararak, "Bu gece burada kalıp yarın Amasra'ya geçeceğiz. Çok merak ediyorduk Safranbolu'yu. İlçeye girer girmez o güzel atmosferi hissettik." dedi.

Karabük Otizm Dernek Başkanı Bekir Karaman da otizmli bireyler ve ailelerini ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade etti.

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