Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan depremde hayatını kaybeden polis memuru için taziye mesajı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Karabüklü polis memuru için taziye mesajı gönderdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, depremde vefat eden Hatay Emniyet Müdürlüğü Hassa İlçe Emniyet Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Abdullah Demir'in Karabük'teki ailesine Emniyet Genel Müdürü Aktaş tarafından taziye mesajının gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, taziye mesajının İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve personel tarafından aileye teslim edildiği bildirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden polis memuru Abdullah Demir'in cenazesi, 10 Şubat'ta Safranbolu ilçe mezarlığında toprağa verilmişti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.