Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Karabük'te yetenekli 77 sporcuya malzeme dağıtıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Karabük'te yapılan taramalar kapsamında çeşitli branşlara yönlendirilen 77 öğrenciye, Yenişehir Spor Salonu'nda çanta, ayakkabı, eşofman takımı, şort ve tişört takımı, şapka, bere ile havlu dağıtıldı.
- Kahramanmaraş'ta polis ekipleri depremzedelere desteğini sürdürüyor
Karabük'ten depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a giden polis ekipleri, afetzedelere desteğini sürdürüyor.
Türkoğlu ilçesine görevlendirmeyle giden 50 kişilik ekip, depremzedelerin konakladığı yerlerde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla emniyet tedbirleri alırken, yardım dağıtımı yaptıkları mahallelerde çocuklarla futbol maçı da yaptı.