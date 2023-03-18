Karabük'te "özel" çocuklar 18 Mart programı düzenledi

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla bedensel ve zihinsel engelli çocuklar, etkinlik gerçekleştirdi.

Engelsiz Kafe'de düzenlenen programa, Belediye Başkanı Elif Köse'nin yanı sıra Belediye Meclis Üyesi Serap Karaoğlu ile aileler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, zihinsel ve bedensel engelli öğrenciler tarafından şiirler okundu, türküler söylendi.

Köse, etkinlik sonrası çocukları ve öğretmenleri kutlayarak, güzel bir program olduğunu söyledi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Köse, "Özel çocuklarımız ve aileleri için hizmete aldığımız, el becerilerini ve sosyalleşmelerini artırdığımız bu güzel binada çok daha güzel etkinlikler gerçekleşecektir. Bir kez daha her birini ayrı ayrı kutluyor, gözlerinden öpüyorum." diye konuştu.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

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