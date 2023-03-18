Karabük'te "özel" çocuklar 18 Mart programı düzenledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te "özel" çocuklar 18 Mart programı düzenledi

AA

Karabük'te "özel" çocuklar 18 Mart programı düzenledi

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla bedensel ve zihinsel engelli çocuklar, etkinlik gerçekleştirdi.

Engelsiz Kafe'de düzenlenen programa, Belediye Başkanı Elif Köse'nin yanı sıra Belediye Meclis Üyesi Serap Karaoğlu ile aileler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, zihinsel ve bedensel engelli öğrenciler tarafından şiirler okundu, türküler söylendi.

Köse, etkinlik sonrası çocukları ve öğretmenleri kutlayarak, güzel bir program olduğunu söyledi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Köse, "Özel çocuklarımız ve aileleri için hizmete aldığımız, el becerilerini ve sosyalleşmelerini artırdığımız bu güzel binada çok daha güzel etkinlikler gerçekleşecektir. Bir kez daha her birini ayrı ayrı kutluyor, gözlerinden öpüyorum." diye konuştu.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük'ten kısa kısa
YEREL HABERLER Karabük'ten kısa kısa
AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt oldu
YEREL HABERLER AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt oldu
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan depremde hayatını kaybeden polis memuru için taziye mesajı
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan depremde hayatını ...
Otizmli bireyler UNESCO kenti Safranbolu'yu gezdi
YEREL HABERLER Otizmli bireyler UNESCO kenti Safranbolu'yu gezdi
Karabük'te etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Karabük'te etkili olan sis sürücülere zor anlar ...
KBÜ Başak Cengiz Mimarlık Fakültesine mansiyon ödülü
YEREL HABERLER KBÜ Başak Cengiz Mimarlık Fakültesine mansiyon ödülü
Karabük'ten kısa kısa
YEREL HABERLER Karabük'ten kısa kısa
"Dünyanın en uzun boylu kadını" Rumeysa Gelgi, yurt dışı deneyimini anlattı:
YEREL HABERLER "Dünyanın en uzun boylu kadını" Rumeysa Gelgi, yurt ...
Karabük'te meydana gelen trarik kazalarında 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'te meydana gelen trarik kazalarında 3 kişi ...
Karabük'te kestiği ağacın altına kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karabük'te kestiği ağacın altına kalan yaşlı adam ...
AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden ayrıldı
YEREL HABERLER AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz, milletvekilliği ...
AK Parti'li Ceylan, milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu
YEREL HABERLER AK Parti'li Ceylan, milletvekilliği aday adaylığı ...
Karabük Valisi Gürel, şehit ailesi ve gaziyi ziyaret etti
YEREL HABERLER Karabük Valisi Gürel, şehit ailesi ve gaziyi ziyaret ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.