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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Wushucu çocuklar, Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek için çalışıyor

AA

Wushucu çocuklar, Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek için çalışıyor

KARABÜK (AA) - ORHAN KUZU - Karabük'te wushu yapan 10 ila 15 yaşlarındaki çocuklar, yurt içi müsabakalarda elde ettikleri başarının ardından "uluslararası organizasyonlarda madalya" parolasıyla hedeflerini büyüttü.

Antalya'da 5-8 Mart'ta düzenlenen Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'na 8 sporcuyla katılan wushucular, 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Wushucuları Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlayan Azerbaycanlı antrenör Ali Aghayev, küçükler ve büyükler kategorisinde yetiştirdiği 50 sporcuyla dünyanın dört bir yanında İstiklal Marşı'nı okutmak istiyor.


- "Uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmek istiyoruz"

Aghayev, AA muhabirine, çocuk yaşlarda başladığı wushuyu üniversite eğitimi için geldiği Karabük'te devam ettirdiğini anlattı. 9 yıldır yaşadığı kentte antrenörlük yaptığını aktaran Aghayev, "2020'de Türkiye-Azerbaycan Spor Kulübünü kurduk. Wushu branşında sporcular yetiştirmeye çalışıyorum. Çok defa ulusal ve uluslararası maçlara katıldık. Güzel dereceler elde etmeyi başardık." dedi.

Aghayev, Antalya'daki Türkiye şampiyonasına çok iyi hazırlandıklarını dile getirerek, 8 sporcuyla katıldıkları turnuvadan 6 dereceyle döndüklerini hatırlattı. Şampiyonda 1 birincilik, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük elde ettiklerine değinen Aghayev, "Öncelikli hedefimiz kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı nesiller yetiştirmek. Çocuklarımıza spor alışkanlığı kazandırmak. Daha sağlıklı nesil yetiştirmek için çalışıyoruz. Aynı zamanda sporcularımızı ulusal ve uluslararası maçlara hazırlayarak, derece elde etmeleri için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Aghayev, yeni hedeflerinin uluslararası turnuvalar olduğunu ifade ederek, "Sporcularımızla uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmek istiyoruz. İnşallah bundan sonra daha iyi dereceler elde ederiz. Türkiye ile Azerbaycan iki devlet tek millet. Azerbaycanlı sporcular da uluslararası müsabakalarda iki bayrağı kaldırmış ve temsil etmişlerdir. Biz de bunun için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


- "Arkadaşlarıma spor yapmalarını tavsiye ediyorum"

İlkokul 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Irmak Taşbaş, 2022'de Afyonkarahisar'da düzenlenen 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını kaydetti.

Antalya'daki şampiyonada da ikinci olduğunu söyleyen Taşbaş, "Her gün spora geldim. Güzelce çalıştım. Spor yapmak beni mutlu ediyor. Arkadaşlarıma spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Gelecek şampiyonalarda birinci olmak istiyorum. Avrupa ve dünyada şampiyon olmak için çok çalışacağım." şeklinde konuştu.

Yaklaşık 4 aydır wushu sporuna giden 10 yaşındaki Ayaz Efe Aytepe de Antalya'daki şampiyonada üçüncülük elde ettiğini aktararak, gelecek maçlarda şampiyon olmayı hedeflediğini dile getirdi.

Üç yıldır mindere çıkan 13 yaşındaki Ömer Eymen Kara, Antalya'da bronz madalya kazandığını belirterek, yurt dışı organizasyonlarında zirveye ulaşmak için sıkı çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Antalya'daki şampiyonada liderliği göğüsleyen Yağız Mustafa Daşan, Avrupa ve dünya şampiyonluğu için çok çalışacağını ifade etti.


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