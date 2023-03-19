Program sunucusu Ezgi Sertel'in ölen babası Karabük'te defnedildi

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KARABÜK (AA) - Program sunucusu Ezgi Sertel Çobanoğlu'nun 67 yaşında vefat eden babası Ali Sertel, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ali Sertel için Safranbolu Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Namaz öncesi Ezgi Sertel ve eşi Ozan Çobanoğlu taziyeleri kabul etti. Ezgi Sertel, babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.

Törene, Sertel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, eski İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ile vatandaşlar katıldı.

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